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Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca Calc buster ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2200 W
Mlaz pare od 35 g/min
Mlaz pare od 110 g
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Prednosti
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Mane
Минусов нет.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29