Obustavljeno
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 90 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur