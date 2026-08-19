Obustavljeno
GC2906/02
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
Mlaz pare od 85 g
2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 85 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
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