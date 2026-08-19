ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2906/02

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan

Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!

Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo sa stopalom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • 2000 W

  • Mlaz pare od 30 g/min

  • Mlaz pare od 85 g

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Dodatna količina pare do 85 g za najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare do 85 g za najtvrdokornije nabore

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 85 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Slika za VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi