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Obustavljeno

EasySpeed AdvancedParno glačalo

GC2675/85

4.5
| (14) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže – od početka do kraja
Ubrzajte glačanje od početka do kraja: brzo zagrijavanje, izuzetno veliki otvor za vodu, snažni mlazovi pare koji se nose s tvrdokornim naborima, izdržljivo keramičko stopalo za glačanje koje brzo klizi i naš sustav za zaustavljanje kapanja. To je pet načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 5 načina

Brže – od početka do kraja

  • Mlaz pare do 180 g

  • Mlaz pare od 180 g

  • 40 g/min kontinuirane pare

  • Keramička površina za glačanje

2400 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

2400 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.

Dodatna količina pare od 180 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 180 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 40 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 40 g/min za snažniji, dosljedan rad

Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

14

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

odlična

Odlična,preporučujem...............................

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

29/04/2020

Polska

Polska

Provjereni kupac

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Provjereni kupac

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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