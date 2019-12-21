2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Mlaz pare do 180 g
Mlaz pare od 180 g
40 g/min kontinuirane pare
Keramička površina za glačanje
Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
4.5
od 5
14
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Osijek
21/12/2019
Hrvatska
odlična
Odlična,preporučujem...............................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Fanka
29/04/2020
Polska
Provjereni kupac
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Provjereni kupac
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe