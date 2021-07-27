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  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed AdvancedParno glačalo

GC2670/20

4.9
| (19) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže – od početka do kraja
Ubrzajte glačanje od početka do kraja: brzo zagrijavanje, izuzetno veliki otvor za vodu, snažni mlazovi pare koji se nose s tvrdokornim naborima, izdržljivo keramička grijaća ploča koja brzo klizi i naš sustav za zaustavljanje kapanja. To je pet načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 5 načina

Brže – od početka do kraja

  • Dodatna količina pare do 170 g

  • Dodatna količina pare od 170 g

  • 35 g/min kontinuirane pare

  • Keramička grijaća ploča

2300 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

2300 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.

Dodatna količina pare do 170 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 170 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 35 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 35 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 35 g/min za snažniji i dosljedan rad

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

19

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/07/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Maximální spokojenost

S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.

Prednosti

Lehká > snadné žehlení

Mane

--

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

02/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктите са качествени

Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !

Prednosti

Бързо загрява, добре глади

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Покрива моите очаквания напълно

удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

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