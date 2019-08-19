2 godine jamstva
Obustavljeno
GC240/25
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Sa sustavom ShoulderWing System
Daska za glačanje sada je 1 kg laganija u usporedbi s prethodnim modelima pa se praktičnije može premjestiti prije glačanja
Ne trebate tražiti mjesto na koje ćete objesiti svježe izglačane košulje. Komade odjeće možete odmah nakon glačanja objesiti na praktičnu šipku za vješanje.
Blokada prilikom prijenosa sprječava slučajno sklapanje daske tijekom glačanja te održava dasku sklopljenom dok je spremljena. Daska za glačanje ima konstrukciju s dvostrukim nogama s kapicama za noge koje sprječavaju klizenje i pružaju dodatnu stabilnost.
Nagrade
4.1
od 5
19
Recenzije
Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
ružica63
31/08/2018
Hrvatska
IZVRSTAN PROIZVOD
ODLIČAN PROIZVOD, VRLO PRAKTIČAN.... PREPORUČAM SVIMA. RUŽICA OSIJEK
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
ivanamama28
14/12/2017
Hrvatska
Stabilna i prakticna
Ova daska je stabilna i prakticna sa sirokom povrsinom za glacanje. kondenzacija pare je znacajno manja nego na klasicnim daskama.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Od prethodnog modela GC240
Smanjenje snage zvuka u usporedbi s višeslojnom navlakom za dasku