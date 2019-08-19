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  • 8 pametnih rješenja za doista lako glačanje
  • 8 pametnih rješenja za doista lako glačanje
  • 8 pametnih rješenja za doista lako glačanje
  • 8 pametnih rješenja za doista lako glačanje

Obustavljeno

Easy8Daska za glačanje

GC240/25

4.1
| (19) Recenzije

1 nagrada

8 pametnih rješenja za doista lako glačanje
Daska za glačanje igra važnu ulogu u iskustvu glačanja. Nova Philips daska za glačanje posvećuje pažnju svakom detalju kako biste glačanje uistinu obavili s lakoćom. Jedinstvena daska sadrži 8 domišljatih rješenja za glačanje bez muke
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

S jedinstvenim sustavom ShoulderWing

8 pametnih rješenja za doista lako glačanje

  • Sa sustavom ShoulderWing System

1 kg laganije*

1 kg laganije*

Daska za glačanje sada je 1 kg laganija u usporedbi s prethodnim modelima pa se praktičnije može premjestiti prije glačanja

Vješalica za odjeću

Vješalica za odjeću

Ne trebate tražiti mjesto na koje ćete objesiti svježe izglačane košulje. Komade odjeće možete odmah nakon glačanja objesiti na praktičnu šipku za vješanje.

Dizajnirano za stabilnost: blokada prilikom prijenosa i kapice za noge

Dizajnirano za stabilnost: blokada prilikom prijenosa i kapice za noge

Blokada prilikom prijenosa sprječava slučajno sklapanje daske tijekom glačanja te održava dasku sklopljenom dok je spremljena. Daska za glačanje ima konstrukciju s dvostrukim nogama s kapicama za noge koje sprječavaju klizenje i pružaju dodatnu stabilnost.

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

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4.1

od 5

19

Recenzije

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

31/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

IZVRSTAN PROIZVOD

ODLIČAN PROIZVOD, VRLO PRAKTIČAN.... PREPORUČAM SVIMA. RUŽICA OSIJEK

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

14/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Stabilna i prakticna

Ova daska je stabilna i prakticna sa sirokom povrsinom za glacanje. kondenzacija pare je znacajno manja nego na klasicnim daskama.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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Upozorenja

  1. Od prethodnog modela GC240

  2. Smanjenje snage zvuka u usporedbi s višeslojnom navlakom za dasku