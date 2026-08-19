Brže - od početka do kraja

U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova pa ih stoga želite obaviti što je brže moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, šiljatom vrhu, lako klizećoj površini za glačanje, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad