Obustavljeno
GC1905/01
Brže - od početka do kraja
U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova pa ih stoga želite obaviti što je brže moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, šiljatom vrhu, lako klizećoj površini za glačanje, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Mlaz pare
Lako i vrlo brzo punjenje spremnika za vodu zahvaljujući ogromnom otvoru za punjenje i vratašcima s bočnim otvaranjem na glačalu tvrtke Philips.
Lako i vrlo brzo pražnjenje spremnika za vodu zahvaljujući ogromnom otvoru za pražnjenje i vratašcima s bočnim otvaranjem.
Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.
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