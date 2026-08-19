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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Obustavljeno

1900 seriesParno glačalo

GC1905/01

1 nagrada

Brže - od početka do kraja

U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova pa ih stoga želite obaviti što je brže moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, šiljatom vrhu, lako klizećoj površini za glačanje, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže - od početka do kraja

  • Mlaz pare

Lako i vrlo brzo punjenje spremnika za vodu

Lako i vrlo brzo punjenje spremnika za vodu

Lako i vrlo brzo punjenje spremnika za vodu zahvaljujući ogromnom otvoru za punjenje i vratašcima s bočnim otvaranjem na glačalu tvrtke Philips.

Lako i vrlo brzo pražnjenje spremnika za vodu

Lako i vrlo brzo pražnjenje spremnika za vodu

Lako i vrlo brzo pražnjenje spremnika za vodu zahvaljujući ogromnom otvoru za pražnjenje i vratašcima s bočnim otvaranjem.

Fina para ravnomjerno vlaži tkaninu

Fina para ravnomjerno vlaži tkaninu

Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.

Tehničke specifikacije

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