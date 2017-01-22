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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC1021/48

1

| (2) Recenzije

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja

Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 25 g/min;dod. kol. pare 80 g

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

  • Anti-calc

  • 1600 W

Snaga do 1600 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 1600 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 1600 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Dodatna količina pare do 80 g za najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare do 80 g za najtvrdokornije nabore

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 80 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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1.0

od 5

2

Recenzije

5
4
3
2

22/01/2017

Polska

Polska

Nie nadaje się do prasowania

Zakupiłem to żelazko, ponieważ miałem zaufanie do marki. Niestety nie nadaje się do prasowania, stopa żelazka ciągnie za sobą tkaninę prasowaną po desce jakby była wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie ma znaczenia czy prasujemy maksymalną temperaturą czy nie, jest tak samo źle, prasowana tkanina ślizga się po desce do prasowania. Przeprosiłem starego 15'sto letniego Tefala i mogę normalnie prasować, mordęga z tym Philpsem trwała około miesiąca myślałem że się w końcu wypoleruje się, ale niestety nie. Nie muszę dodawać jak bardzo chwaliła mnie żona za ten beznadziejny zakup.

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

10/02/2015

Polska

Polska

Odradzam.

Dostałam ten produkt i to jest jedyny plus, bo nie musiałam za niego płacić bajońskich kwot. Moja "nieprzywierająca stopa" zaczęła się przypalać już po miesiącu(codziennego stosowania) jeśli o ma jakieś znaczenie mimo tego że NIC powtarzam NIC nie przypaliłam. Teraz jest brązowa i brudzi ubrania. Nie da się jej niczym doczyścić chyba że weźmiemy pod uwagę zdrapanie nożem. Funkcja samooczyszczenia tez się nie sprawdzała bo mimo tego kamień zostawał(robiłam wszystko zgodnie z instrukcją) i osypywał się na ubrania. NIE! NIE! NIE! I jeszcze raz nie. Nigdy więcej żelazka tej firmy.

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

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