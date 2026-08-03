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Zamjenski filtar Filtar za ovlaživanje zraka
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FY3446/30
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Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)
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