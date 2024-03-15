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Originalni zamjenski filtar Integrirani 3 u 1 filtar

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Originalni zamjenski filtarIntegrirani 3 u 1 filtar

FY2180/30

Originalni zamjenski filtar Integrirani 3 u 1 filtar

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Priručnici i dokumentacija

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF dat., 213.9 kB
  • 15 March 2024

Naša troslojna filtracija uz NanoProtect HEPA, aktivni ugljen i predfiltar jamče da ste zaštićeni od bakterija, peludi, prašine, PM2.5, dlake kućnih ljubimaca i plinova.

  • PDF dat.
  • 13 August 2025

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