Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Pročišćivači i ovlaživači zraka
Sve serije
Originalni zamjenski filtar Integrirani 3 u 1 filtar
Podrška
FY2180/30
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Naša troslojna filtracija uz NanoProtect HEPA, aktivni ugljen i predfiltar jamče da ste zaštićeni od bakterija, peludi, prašine, PM2.5, dlake kućnih ljubimaca i plinova.
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći