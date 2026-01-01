2 godine jamstva
FY2180/30
Vijek trajanja do 36 mjeseci
HEPA+aktivni ugljen+predfiltar
Filtrira 99,97 % čestica veličine 0,003 μm
Filtrira plinove i mirise
Originalni filtar tvrtke Philips osmišljen je zajedno sa samim uređajem kako bi se zajamčilo savršeno pristajanje koje jamči neprekidan besprijekoran rad uređaja.
Zračni filtri tvrtke Philips prolaze kroz skup obaveznih i strogih pregleda prije isporuke iz tvornice. Podvrgavaju se strogim ispitivanjima trajanja i izdržljivosti radi neprekidnog rada 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Naši su filtri osmišljeni kako bi pružali najbolje performanse pročišćivača tvrtke Philips do zadnjeg dana vijeka trajanja filtara.
Cilindrični filtar 3-u-1 kombinira tri sloja filtracije kako bi uređaj funkcionirao kao prvog dana.(6) Naš aktivni ugljen, filtar HEPA i predfiltar optimalna su kombinacija koja uklanja nečistoće, viruse, alergene i bakterije. Kako biste bili sigurni da udišete čišći zrak, preporučujemo promjenu sva tri filtra odjednom.
Recenzije
(1) Preporučeni vijek trajanja izračunava se na temelju prosječnog vremena upotrebe korisnika tvrtke Philips i podataka o razini onečišćenja zraka na otvorenom u gradovima. Na stvarni vijek trajanja utječe okruženje i učestalost upotrebe.
(2) Vrijedi samo za odabrane modele s mogućnošću povezivanja
(3) Vrijedi samo u onim državama gdje je dostupna trgovina tvrtke Philips
(4) Materijal filtra NanoProtect HEPA pruža manji otpor protoku zraka od materijala iz filtra HEPA H13, što pročišćivaču zraka tvrtke Philips s tehnologijom NanoProtect omogućuje postizanje više vrijednosti brzine isporuke čistog zraka (CADR) u odnosu na certificirani filtar HEPA H13 jednake veličine
(5) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
(6) Moguće za filtar koji se upotrebljava s pročišćivačem AC1711 ili 1715 tvrtke Philips
(7) Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u tvrtki Airmid Healthgroup Ltd., a izvršeno je u ispitnoj komori od 28,5 m³ onečišćenoj sa zrakom prenosivim virusom gripe A (H1N1).
(8) Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u vanjskom laboratoriju u ispitnoj komori onečišćenoj aerosolom s ptičjim koronavirusom (IBV) uz upotrebu filtra HEPA NanoProtect tvrtke Philips.