Tri filtra u jednom za praktičnost i superiornu učinkovitost

Cilindrični filtar 3-u-1 kombinira tri sloja filtracije kako bi uređaj funkcionirao kao prvog dana.(6) Naš aktivni ugljen, filtar HEPA i predfiltar optimalna su kombinacija koja uklanja nečistoće, viruse, alergene i bakterije. Kako biste bili sigurni da udišete čišći zrak, preporučujemo promjenu sva tri filtra odjednom.