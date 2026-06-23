2 godine jamstva
Obustavljeno
Kompatibilan sa serijama 1000i i 2000i
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja: 1 godina
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsov 2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zraka serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godine (2), smanjujući trud i troškove.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Zrak koji prolazi kroz filtar ispitan je s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
(2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.