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  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i

Obustavljeno

Zamjenski filtar za Nano Protect 1000Filtar Nano Protect

FY1413/30

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: filtar s aktivnim ugljenom učinkovito uklanja hlapljive organske spojeve i neugodne mirise kako bi se osigurao čišći i svježiji zrak u zatvorenom prostoru.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000i

Serija 2000i
Pročišćivač i ovlaživač zraka

AC2729/10

Serija 2000i

Serija 2000i
Pročišćivač i ovlaživač zraka

AC2729/50

Učinkovito smanjuje plinove i mirise

Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i

  • Kompatibilan sa serijama 1000i i 2000i

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja: 1 godina

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilan sa Philipsovim serijama 1000i i 2000i

Kompatibilan sa Philipsovim serijama 1000i i 2000i

Zamjenski filtri za Philipsov 2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zraka serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 1 godinu

Filtri koji traju do 1 godinu

Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godine (2), smanjujući trud i troškove.

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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Upozorenja

  1. (1) Zrak koji prolazi kroz filtar ispitan je s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.

  2. (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.