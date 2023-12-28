2 godine jamstva
Udahnite razliku
Pročišćivač tvrtke Philips 2 u 1 čisti prostorije površine do 85 m² i brzo ovlažuje zrak brzinom od 600 ml/h. Uz kontrolu preko aplikacije i senzore, skenira zrak i automatski podešava vlažnost te čisti zrak od alergena i zagađivača.
Pročišćuje prostorije do 85 m²
Isporuka čistog zraka 330 m³/h (CADR)
Brzina ovlaživanja 600 ml/h
Povezan s aplikacijom Air+
Snažan protok zraka od 360 stupnjeva distribuira čisti zrak u svaki kut prostorije zahvaljujući stopi isporuke čistog zraka (CADR) od 330 m3/h, temeljito pročišćava prostorije i štiti vas od bakterija, virusa, peludi, prašine, dlake kućnih ljubimaca, grinja, štetnih plinova, mirisa i drugih zagađivača
Samo pročišćivači zraka tvrtke Philips imaju sustav s 3 sloja za filtraciju koji se sastoji od filtra NanoProtect HEPA, aktivnog ugljena i predfiltra koji uklanjaju 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona (3). Tehnologija NanoProtect HEPA upotrebljava elektrostatički naboj da privuče i hvata zagađivače zraka te čisti 2 puta veću količinu zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću energetsku učinkovitost*.
Zadržava aerosole, uključujući i one koji mogu sadržavati respiratorne viruse. Neovisno ga je testirala tvrtka Airmid Healthgroup, pri čemu je utvrđeno da uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka (5).
4.6
od 5
260
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mikinko
28/12/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Skvele funkcie
Funguje vsetko bezchybne akurat wifi ovládanie dlho načítava a potom aj vypadáva.
Prednosti
Zvhlcovanie a je to super tiché citlivé zariadenie
Mane
Vypadáva wifi pripojenie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000i AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2022-11-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000i AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2022-11-28
Crazymama
31/07/2024
Česká republika
Skvely pomocnik zvlast pri nemoci
Cisticku a zvlhcovac jsem poridila kvuli dceri pred tydnem kvuli silnemu kasli a nabehu na laryngitidu. Musim rict, ze hned po prvnim pouziti to bylo v loznici znat. Suprova je i appka, kterou ovladate na dalku a presne vidite, jak znecisteny je vzduch, kolik ma alergenu, aktualni vlhkost atd. Pres noc se da do modu “Spanek” a je mozne uplne vypnout svetylko, nocni chod je extra tichy, spi se nam rozhodne lepe a v loznici je ted vzdy svezi vzduch. Je potreba casteji doplnovat nadrzku na vodu, ale zatim jsem nenasla zadna negativa. Ti kdo maji airbank odmeny si prave ted mohou uzit i 20%slevy, kterou jsem vyuzila a slevnila si dost podstatne vyrobek. Za me super investice, mala spotreba, fakt povedeny. Mohu opravdu jen doporucit.
Prednosti
Za me uplna spokojenost se vsim…doporucuji
Mane
Caste doplnovani vody, 1-2x denne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2024-06-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2024-06-30
Spokojený klient
15/06/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
VÝROBEK NÁS NADCHNUL - JE SKVĚLÝ
Určitě doporučujeme nejen alergikům! Máme v ložnici a opravdu jsme pocítili zlepšení vzduchu a celkového klima na spánek!
Prednosti
Tichý chod, ovládání přes aplikaci!
Mane
O žádných nevíme....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2023-05-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu
Date of Use 2023-05-15
CADR: ispitala neovisna strana sukladno GB/T 18801-2015
U prostoriji od 20 m²: teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunato je podjelom CADR-a od 250 m³/h s veličinom prostorije od 48 m³ (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m², a visina 2,4 m).
Brzina ovlaživanja: ispitano prema GB/T 23332 u internoj klimatskoj komori tvrtke Philips, 2017. Veličina komore od 25 m², početna temperatura od 20 ± 2 °C i relativna vlažnost od 30 ± 3 % RV.
Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u tvrtki Airmid Healthgroup Ltd. u ispitnoj komori od 28,5 m³ onečišćenoj zrakom prenosivom gripom A (H1N1).
Sprječava širenje bijelog praha ili mokrih mjesta: neovisno ispitivanje za utvrđivanje nakupljanja minerala iz kapljica tekućine na namještaju sukladno DIN 44973, IUTA e.V. Za utvrđivanje mineralnih naslaga na namještaju iz zrakom nošenih kapljica kroz razdoblje od 3 sata.
Profesionalni senzor: mjerilo sa senzorom Grim i usporedba s industrijskim infracrvenim senzorom.
Smanjenje bakterija: ispitano u Institutu za tehnologiju mjerenja i ispitivanje u Šangaju (Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, SIMT) u komori od 30 m3 sukladno GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 kao ispitna baterija
Izračunato prema standardu NRCC-54013 pomoću ispitivanja CADR s dimom cigarete sukladno GB/T18801-2015
Koncentracija zrakom prenošene bakterije u prostoriji ovisi o brojnim čimbenicima poput izmjene zraka, veličine prostorije i konfiguracije.
Rezultati su utemeljeni na ispuštanju bakterije Staphylococcus albus s uređaja. Tijekom ispitivanja u spremnicima za vodu korištena je sterilizirana voda s navedenom bakterijom. (Filtri – ako su dostupni – uklonjeni su iz aparata).
Ispitano na mediju za filtriranje s aerosoli od NaCl, klasificirano na 3 nm sukladno DIN71460-1, 2017. u neovisnom laboratorijskom ispitivanju.
Ispitano na mediju za filtriranje s učinkovitosti 1 prolaza pri protoku zraka od 5,33 cm/s, 2017. u neovisnom laboratorijskom ispitivanju.
Pročišćivači zraka tvrtke Philips sa NanoProtect HEPA filtrom imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže HEPA H13 filtar, testiran prema GB/T 18801
Od zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan sa aerosolom NaCl od strane neovisnog laboratorija