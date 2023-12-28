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Serija 2000iPročišćivač i ovlaživač zraka

AC2729/10

4.6

| (260) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

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Pročišćivač tvrtke Philips 2 u 1 čisti prostorije površine do 85 m² i brzo ovlažuje zrak brzinom od 600 ml/h. Uz kontrolu preko aplikacije i senzore, skenira zrak i automatski podešava vlažnost te čisti zrak od alergena i zagađivača.

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Uklanja 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona

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  • Pročišćuje prostorije do 85 m²

  • Isporuka čistog zraka 330 m³/h (CADR)

  • Brzina ovlaživanja 600 ml/h

  • Povezan s aplikacijom Air+

Temeljito pročišćuje prostorije do 85 m2

Temeljito pročišćuje prostorije do 85 m2

Snažan protok zraka od 360 stupnjeva distribuira čisti zrak u svaki kut prostorije zahvaljujući stopi isporuke čistog zraka (CADR) od 330 m3/h, temeljito pročišćava prostorije i štiti vas od bakterija, virusa, peludi, prašine, dlake kućnih ljubimaca, grinja, štetnih plinova, mirisa i drugih zagađivača

Uklanja 99,97 % svih nevidljivih čestica iz zraka*

Uklanja 99,97 % svih nevidljivih čestica iz zraka*

Samo pročišćivači zraka tvrtke Philips imaju sustav s 3 sloja za filtraciju koji se sastoji od filtra NanoProtect HEPA, aktivnog ugljena i predfiltra koji uklanjaju 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona (3). Tehnologija NanoProtect HEPA upotrebljava elektrostatički naboj da privuče i hvata zagađivače zraka te čisti 2 puta veću količinu zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću energetsku učinkovitost*.

Uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka

Uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka

Zadržava aerosole, uključujući i one koji mogu sadržavati respiratorne viruse. Neovisno ga je testirala tvrtka Airmid Healthgroup, pri čemu je utvrđeno da uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka (5).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

260

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/12/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Skvele funkcie

Funguje vsetko bezchybne akurat wifi ovládanie dlho načítava a potom aj vypadáva.

Prednosti

Zvhlcovanie a je to super tiché citlivé zariadenie

Mane

Vypadáva wifi pripojenie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000i AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2022-11-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000i AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2022-11-28

31/07/2024

Česká republika

Česká republika

Skvely pomocnik zvlast pri nemoci

Cisticku a zvlhcovac jsem poridila kvuli dceri pred tydnem kvuli silnemu kasli a nabehu na laryngitidu. Musim rict, ze hned po prvnim pouziti to bylo v loznici znat. Suprova je i appka, kterou ovladate na dalku a presne vidite, jak znecisteny je vzduch, kolik ma alergenu, aktualni vlhkost atd. Pres noc se da do modu “Spanek” a je mozne uplne vypnout svetylko, nocni chod je extra tichy, spi se nam rozhodne lepe a v loznici je ted vzdy svezi vzduch. Je potreba casteji doplnovat nadrzku na vodu, ale zatim jsem nenasla zadna negativa. Ti kdo maji airbank odmeny si prave ted mohou uzit i 20%slevy, kterou jsem vyuzila a slevnila si dost podstatne vyrobek. Za me super investice, mala spotreba, fakt povedeny. Mohu opravdu jen doporucit.

Prednosti

Za me uplna spokojenost se vsim…doporucuji

Mane

Caste doplnovani vody, 1-2x denne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2024-06-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2024-06-30

15/06/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

VÝROBEK NÁS NADCHNUL - JE SKVĚLÝ

Určitě doporučujeme nejen alergikům! Máme v ložnici a opravdu jsme pocítili zlepšení vzduchu a celkového klima na spánek!

Prednosti

Tichý chod, ovládání přes aplikaci!

Mane

O žádných nevíme....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2023-05-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000i Series AC2729/10 Čistička a zvlhčovač vzduchu

Date of Use 2023-05-15

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Upozorenja

  1. CADR: ispitala neovisna strana sukladno GB/T 18801-2015

  2. U prostoriji od 20 m²: teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunato je podjelom CADR-a od 250 m³/h s veličinom prostorije od 48 m³ (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m², a visina 2,4 m).

  3. Brzina ovlaživanja: ispitano prema GB/T 23332 u internoj klimatskoj komori tvrtke Philips, 2017. Veličina komore od 25 m², početna temperatura od 20 ± 2 °C i relativna vlažnost od 30 ± 3 % RV.

  4. Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u tvrtki Airmid Healthgroup Ltd. u ispitnoj komori od 28,5 m³ onečišćenoj zrakom prenosivom gripom A (H1N1).

  5. Sprječava širenje bijelog praha ili mokrih mjesta: neovisno ispitivanje za utvrđivanje nakupljanja minerala iz kapljica tekućine na namještaju sukladno DIN 44973, IUTA e.V. Za utvrđivanje mineralnih naslaga na namještaju iz zrakom nošenih kapljica kroz razdoblje od 3 sata.

  6. Profesionalni senzor: mjerilo sa senzorom Grim i usporedba s industrijskim infracrvenim senzorom.

  7. Smanjenje bakterija: ispitano u Institutu za tehnologiju mjerenja i ispitivanje u Šangaju (Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, SIMT) u komori od 30 m3 sukladno GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 kao ispitna baterija

  8. Izračunato prema standardu NRCC-54013 pomoću ispitivanja CADR s dimom cigarete sukladno GB/T18801-2015

  9. Koncentracija zrakom prenošene bakterije u prostoriji ovisi o brojnim čimbenicima poput izmjene zraka, veličine prostorije i konfiguracije.

  10. Rezultati su utemeljeni na ispuštanju bakterije Staphylococcus albus s uređaja. Tijekom ispitivanja u spremnicima za vodu korištena je sterilizirana voda s navedenom bakterijom. (Filtri – ako su dostupni – uklonjeni su iz aparata).

  11. Ispitano na mediju za filtriranje s aerosoli od NaCl, klasificirano na 3 nm sukladno DIN71460-1, 2017. u neovisnom laboratorijskom ispitivanju.

  12. Ispitano na mediju za filtriranje s učinkovitosti 1 prolaza pri protoku zraka od 5,33 cm/s, 2017. u neovisnom laboratorijskom ispitivanju.

  13. Pročišćivači zraka tvrtke Philips sa NanoProtect HEPA filtrom imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže HEPA H13 filtar, testiran prema GB/T 18801

  14. Od zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan sa aerosolom NaCl od strane neovisnog laboratorija