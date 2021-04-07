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  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
  • Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i

Obustavljeno

2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zrakaFiltar HEPA NanoProtect

FY1410/30

1.9
| (9) Recenzije
Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i
Originalni zamjenski filtri za vaš pročišćivač zraka 2 u 1: filtar HEPA NanoProtect za zaštitu od onečišćivača, virusa, alergena i bakterija
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000i

Serija 2000i
Pročišćivač i ovlaživač zraka

AC2729/10

Serija 2000i

Serija 2000i
Pročišćivač i ovlaživač zraka

AC2729/50

Učinkovito hvata 99,97 % nanočestica (1)

Originalni filtar za 2 u 1 serija 1000i i 2000i

  • Kompatibilan sa serijama 1000i i 2000i

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 2 godine

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilan sa Philipsovim serijama 1000i i 2000i

Kompatibilan sa Philipsovim serijama 1000i i 2000i

Zamjenski filtri za Philipsov 2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zraka serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 2 godine

Filtri koji traju do 2 godine

Filtri pružaju optimalne performanse do 2 godine (2), smanjujući trud i troškove.

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.9

od 5

9

Recenzije

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Prednosti

Има осезаем ефект от пречистването

Mane

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Ova recenzija je napravljena za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Ova recenzija je napravljena za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut

  2. (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.