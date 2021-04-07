2 godine jamstva
Obustavljeno
FY1410/30
Kompatibilan sa serijama 1000i i 2000i
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 2 godine
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsov 2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zraka serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 2 godine (2), smanjujući trud i troškove.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
1.9
od 5
9
Recenzije
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Prednosti
Има осезаем ефект от пречистването
Mane
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Ova recenzija je napravljena za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Ova recenzija je napravljena za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
(2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.