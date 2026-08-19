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  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
  • Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1

2 u 1 pročišćivač i odvlaživač 5000Filtar HEPA NanoProtect

FY1120/00

Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1

Originalni zamjenski filtar za vaš odvlaživač i pročišćivač 2 u 1: filtar HEPA NanoProtect za zaštitu od onečišćivača, alergena, virusa i bakterija.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Odvlaživač i pročišćivač 2 u 1

DE5305/11

Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1

  • Kompatibilan sa serijom 5000

  • Vijek trajanja do 24 mjeseca

  • U kompletu: 1 filtar

  • Originalni filtar tvrtke Philips

  • Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn

Kompatibilan s Philipsovim odvlaživačima 2 u 1 serije 5000

Kompatibilan s Philipsovim odvlaživačima 2 u 1 serije 5000

Ovaj filtar HEPA NanoProtect kompatibilan je s odvlaživačima i pročišćivačima 2 u 1 serije 5000, uključujući modele DE5305 i DE5306. Broj modela pronađite na dnu uređaja.

Originalni Philips proizvod

Originalni Philips proizvod

Za optimalne performanse upotrebljavajte originalne filtre tvrtke Philips. Precizno prilagođeni i rigorozno testirani, osiguravaju savršen rad vašeg aparata tijekom cijelog vijeka trajanja filtra.

Filtar HEPA NanoProtect zadržava 99,97 % najmanjih čestica

Filtar HEPA NanoProtect zadržava 99,97 % najmanjih čestica

Filtar HEPA NanoProtect hvata čestice veličine 0.003 mikrona, što je manje od najmanjeg poznatog virusa!

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) Testirano sukladno standardu DIN71460 s aerosolom NaCI 0,003 um, iz zraka koji prolazi kroz filtar, IUTA

  2. (2) Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.