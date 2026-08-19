FY1120/00
Originalni filtar za odvlaživač i pročišćivač 2 u 1
Originalni zamjenski filtar za vaš odvlaživač i pročišćivač 2 u 1: filtar HEPA NanoProtect za zaštitu od onečišćivača, alergena, virusa i bakterija.
Kompatibilan sa serijom 5000
Vijek trajanja do 24 mjeseca
U kompletu: 1 filtar
Originalni filtar tvrtke Philips
Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn
Ovaj filtar HEPA NanoProtect kompatibilan je s odvlaživačima i pročišćivačima 2 u 1 serije 5000, uključujući modele DE5305 i DE5306. Broj modela pronađite na dnu uređaja.
Za optimalne performanse upotrebljavajte originalne filtre tvrtke Philips. Precizno prilagođeni i rigorozno testirani, osiguravaju savršen rad vašeg aparata tijekom cijelog vijeka trajanja filtra.
Filtar HEPA NanoProtect hvata čestice veličine 0.003 mikrona, što je manje od najmanjeg poznatog virusa!
Recenzije
(1) Testirano sukladno standardu DIN71460 s aerosolom NaCI 0,003 um, iz zraka koji prolazi kroz filtar, IUTA
(2) Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.