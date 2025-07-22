2 godine jamstva
Odvlažuje zrak do 26,5 L/D
Pročiš. uz filtraciju: 270 m3/h (CADR)
Filtar HEPA NanoProtect
Prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka
Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn
Razvijen za brzu obnovu zdrave klime unutarnjih prostora. Učinkovito uklanja vlagu, suprotstavlja se plijesni, gljivicama, kondenzaciji i ustajalim mirisima. Sprječava širenje alergena i štiti vaš dom od oštećenja uzrokovanih vlagom.
Dnevno izvlači do 14,2 l vlage iz zraka, što je idealno za prostorije do 137 m³ (3). Smanjuje razinu vlažnosti s nezdravih 90 % na ugodnih 60 % za samo 17 minuta (4). Prostrani spremnik za vodu od 4 l omogućuje duži rad bez potrebe za čestim pražnjenjem.
Zahvaljujući snažnoj filtraciji od 270 m3/h (CADR) (5), može očistiti prostoriju veličine 48 m2 u roku od 14 minuta (6). Uklanja do 99,9 % virusa koji se prenose zrakom kao što su H1N1 (gripa) (7) i bakterija (8). Zadržava do 99,99 % alergena grinja, peludi, mačaka ili spora plijesni iz zraka (9), poznatih okidača simptoma alergije ili peludne groznice (10)
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sendich
22/07/2025
България
Dio promocije
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Prednosti
Добро качество.
Mane
За сега няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Dio promocije
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Dio promocije
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Prednosti
Тих и функционален
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90 % relativne vlažnosti.
(2) Izračunato na temelju stope relativne vlažnosti, podijeljeno s veličinom standardne boce vode za piće od 550 ml.
(3) Odgovarajuće područje odvlaživanja izračunato sukladno standardu JEM1411:1998 (kategorija betonskih modernih stanova) s visinom stropa u prostoriji od 2,5 m
(4) Izračunato: 20 m3, od 60 % relativne vlažnosti pri 27 °C. Testirano u laboratoriju treće strane sukladno standardu GB/T 19411-2003. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o prirodnoj ventilaciji, otpuštanju/apsorpciji vlage i temperaturnim varijacijama.
(5) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T18801-2022
(6) Testirano sukladno standardu GB/T18801:2022 na temelju zraka koji prolazi kroz filtar u sobi veličine 48 m3, CADR 270 m3/h
(7) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T18801-2022 u komori od 30 m3 u načinu rada za pročišćavanje primjenom turbo brzine u trajanju od 1 h.
(8) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB21551.3-2010 sa S. Albus u komori od 30 m3 u načinu rada za pročišćavanje primjenom turbo brzine u trajanju od 1 h.
(9) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s prašinom od grinja, peludi breze i alergenima s mačke sukladno standardu SOP 350.003 austrijskog instituta OFI
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor J. Bousquet i još pribl. 50 drugih KOL-ova, Allergy 2008: 63 (pril. 86): 8 – 160
(11) Testirano sukladno standardu DIN71460 s aerosolom NaCI 0,003 um, iz zraka koji prolazi kroz filtar, IUTA
(12) U usporedbi s prirodnim sušenjem tkanine u zatvorenom prostoru, testiranje tvrtke Philips.
(13) Testirano na 20 sintetičkih majica kratkih rukava, testiranje tvrtke Philips
(14) Ovisno o kvaliteti zraka i učestalosti uporabe
(15) Izračunato: potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od R134a (1300) i R290 (<3)