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Sve serije

  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
  • Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu

Serija 5000Odvlaživač i pročišćivač 2 u 1

DE5305/11

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu
Obnovite optimalne razine vlažnosti u uklonite onečišćujuće čestice koje se prenose zrakom s pomoću jednog uređaja. Zaštitite svoj dom i obitelj od plijesni, gljivica, bakterija i virusa i uživajte u pogodnostima zdravog i čistog zraka jednim pritiskom gumba.
Pogledajte sve prednosti

Dvostruka funkcionalnost. Dvostruka zaštita.

Savršena razina vlažnosti i čist zrak u jednom potezu

  • Odvlažuje zrak do 26,5 L/D

  • Pročiš. uz filtraciju: 270 m3/h (CADR)

  • Filtar HEPA NanoProtect

  • Prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka

  • Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn

Smanjuje vlažnost, sprječava nastanak plijesni i uklanja ustajale mirise

Smanjuje vlažnost, sprječava nastanak plijesni i uklanja ustajale mirise

Razvijen za brzu obnovu zdrave klime unutarnjih prostora. Učinkovito uklanja vlagu, suprotstavlja se plijesni, gljivicama, kondenzaciji i ustajalim mirisima. Sprječava širenje alergena i štiti vaš dom od oštećenja uzrokovanih vlagom.

Uklanja do 26,5 L/D (1) ili 48 boca za vodu (2)

Uklanja do 26,5 L/D (1) ili 48 boca za vodu (2)

Dnevno izvlači do 14,2 l vlage iz zraka, što je idealno za prostorije do 137 m³ (3). Smanjuje razinu vlažnosti s nezdravih 90 % na ugodnih 60 % za samo 17 minuta (4). Prostrani spremnik za vodu od 4 l omogućuje duži rad bez potrebe za čestim pražnjenjem.

Uklanja onečišćivače u roku od 11 min

Uklanja onečišćivače u roku od 11 min

Zahvaljujući snažnoj filtraciji od 270 m3/h (CADR) (5), može očistiti prostoriju veličine 48 m2 u roku od 14 minuta (6). Uklanja do 99,9 % virusa koji se prenose zrakom kao što su H1N1 (gripa) (7) i bakterija (8). Zadržava do 99,99 % alergena grinja, peludi, mačaka ili spora plijesni iz zraka (9), poznatih okidača simptoma alergije ili peludne groznice (10)

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Prednosti

Добро качество.

Mane

За сега няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Prednosti

Тих и функционален

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Upozorenja

  1. (1) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90 % relativne vlažnosti.

  2. (2) Izračunato na temelju stope relativne vlažnosti, podijeljeno s veličinom standardne boce vode za piće od 550 ml.

  3. (3) Odgovarajuće područje odvlaživanja izračunato sukladno standardu JEM1411:1998 (kategorija betonskih modernih stanova) s visinom stropa u prostoriji od 2,5 m

  4. (4) Izračunato: 20 m3, od 60 % relativne vlažnosti pri 27 °C. Testirano u laboratoriju treće strane sukladno standardu GB/T 19411-2003. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o prirodnoj ventilaciji, otpuštanju/apsorpciji vlage i temperaturnim varijacijama.

  5. (5) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T18801-2022

  6. (6) Testirano sukladno standardu GB/T18801:2022 na temelju zraka koji prolazi kroz filtar u sobi veličine 48 m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T18801-2022 u komori od 30 m3 u načinu rada za pročišćavanje primjenom turbo brzine u trajanju od 1 h.

  8. (8) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB21551.3-2010 sa S. Albus u komori od 30 m3 u načinu rada za pročišćavanje primjenom turbo brzine u trajanju od 1 h.

  9. (9) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s prašinom od grinja, peludi breze i alergenima s mačke sukladno standardu SOP 350.003 austrijskog instituta OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor J. Bousquet i još pribl. 50 drugih KOL-ova, Allergy 2008: 63 (pril. 86): 8 – 160

  11. (11) Testirano sukladno standardu DIN71460 s aerosolom NaCI 0,003 um, iz zraka koji prolazi kroz filtar, IUTA

  12. (12) U usporedbi s prirodnim sušenjem tkanine u zatvorenom prostoru, testiranje tvrtke Philips.

  13. (13) Testirano na 20 sintetičkih majica kratkih rukava, testiranje tvrtke Philips

  14. (14) Ovisno o kvaliteti zraka i učestalosti uporabe

  15. (15) Izračunato: potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od R134a (1300) i R290 (&lt;3)