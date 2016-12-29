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  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone

Obustavljeno

PowerPro UltimateUsisavač bez vrećice

FC9922/09

4.6
| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisna četka TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.
Pogledajte sve prednosti

Uredno odlaganje prašine u otpad

Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone

  • 2,2 l; NanoClean

  • Super Turbo četka

PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme

PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme

Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Višenamjenska usisna četka

Višenamjenska usisna četka

Usisna četka TriActiveMax savršeno prianja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

SuperTurbo četka za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca iz tepiha

SuperTurbo četka za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca iz tepiha

Super Turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca iz tepiha.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

29/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen za kucne ljubimce

Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

10/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!

Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

19/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je savrsen

Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

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