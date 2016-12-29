2 godine jamstva
Obustavljeno
2,2 l; NanoClean
Super Turbo četka
Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.
Usisna četka TriActiveMax savršeno prianja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.
Super Turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca iz tepiha.
Nagrade
4.6
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Miledi
29/12/2016
Hrvatska
Savrsen za kucne ljubimce
Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
anitmoko
10/11/2016
Hrvatska
USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!
Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Barby
19/08/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je savrsen
Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice