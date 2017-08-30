2 godine jamstva
Obustavljeno
2,2 l; NanoClean
Super Parquet
Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.
Usisni nastavak TriActiveMax savršeno prianja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž rubova.
Novi usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinstveni dizajn oblika Z usmjerava prašinu i veće mrve u zračni kanal ne gurajući ih naprijed. Bočni zračni kanali savršeno čiste uzduž rubova. Sada više nema potrebe za podizanjem usisnog nastavka kako bi se uklonile veće mrve i osigurali izuzetno čisti tvrdi podovi.
Nagrade
4.7
od 5
15
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Abby
30/08/2017
Hrvatska
Animal best
Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Gaga
10/07/2017
Hrvatska
odličan usisavač
odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Čizo
28/12/2016
Hrvatska
Stroj
Usisivač je pravi stroj, nije bučan i odličnu moć usisavanje ima.....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača snage 2400 W u Europi. Testirano u vanjskom institutu za ispitivanje u skladu sa standardom EN 60312-1/2013, na tepihu, velj./tra. 2014.