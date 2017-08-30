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  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
  • Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone

Obustavljeno

PowerPro UltimateUsisavač bez vrećice

FC9921/09

4.7
| (15) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone
Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiornu učinkovitost čišćenja. PowerCyclone 7 omogućuje izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisni nastavak TriActiveMax služi za izvanrednu učinkovitost na svim podovima.
Pogledajte sve prednosti

Uredno odlaganje prašine u otpad

Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone

  • 2,2 l; NanoClean

  • Super Parquet

PowerCyclone 7 duže održava jaku usisnu snagu

PowerCyclone 7 duže održava jaku usisnu snagu

Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Višenamjenski usisni nastavak

Višenamjenski usisni nastavak

Usisni nastavak TriActiveMax savršeno prianja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž rubova.

Usisni nastavak TriActive Z za usisavanje prašine i mrvica s tvrdih podova

Usisni nastavak TriActive Z za usisavanje prašine i mrvica s tvrdih podova

Novi usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinstveni dizajn oblika Z usmjerava prašinu i veće mrve u zračni kanal ne gurajući ih naprijed. Bočni zračni kanali savršeno čiste uzduž rubova. Sada više nema potrebe za podizanjem usisnog nastavka kako bi se uklonile veće mrve i osigurali izuzetno čisti tvrdi podovi.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

15

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

30/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Animal best

Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

10/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan usisavač

odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

28/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Stroj

Usisivač je pravi stroj, nije bučan i odličnu moć usisavanje ima.....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

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Upozorenja

  1. Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača snage 2400 W u Europi. Testirano u vanjskom institutu za ispitivanje u skladu sa standardom EN 60312-1/2013, na tepihu, velj./tra. 2014.