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  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
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  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
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  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
  • Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje

Obustavljeno

PowerPro ExpertUsisavač bez vrećice

FC9723/09

4.8
| (66) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje
Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje

  • Parquet+

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka

PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka

Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

66

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/11/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny

Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

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Upozorenja

  1. Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s rezultatima najprodavanijeg usisavača bez vrećice za prašinu u Europi. Test je proveo neovisni institut u veljači/travnju 2014., a testirano je usisavanje na tepihu, sukladno standardu DIN EN 60312/11/2008