2 godine jamstva
Obustavljeno
Parquet+
Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!
Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.
Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.
Nagrade
4.8
od 5
66
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
klient22
12/11/2016
Polska
Wart swojej ceny
Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s rezultatima najprodavanijeg usisavača bez vrećice za prašinu u Europi. Test je proveo neovisni institut u veljači/travnju 2014., a testirano je usisavanje na tepihu, sukladno standardu DIN EN 60312/11/2008