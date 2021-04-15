2 godine jamstva
Obustavljeno
900 W
PowerCyclone 7
Filtar Allergy H13
Usisni nastavak TriActive+
Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 o/min razvija veliku usisnu snagu za uvijek dubinsko čišćenje. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za besplatno petogodišnje jamstvo na motor.
Usisni nastavak TriActive+ i održiva jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.
Tehnologija PowerCyclone 7 odlikuje se aerodinamičkim dizajnom koji otpor zraka smanjuje na minimum i osigurava održivu jaku usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice učinkovito odvajaju prašinu od zraka.
Nagrade
4.9
od 5
47
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rakun
15/04/2021
Hrvatska
Prezadovoljna
Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Zvijerka
13/03/2021
Hrvatska
Vrhunski usisavač
Odličan usisavač, jak, tih, lagan, vrlo praktičan. Bez vrećice sa perivim filterom i posudom za prljavštinu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Bilja
11/02/2021
Hrvatska
Odličan
Lagan je, snažan, jednostavan za rukovanje, kabel dovoljno dugačak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
usisna snaga uspoređena s modelom PowerPro Active prodanim 2019. i testirana u skladu sa standardom IEC 60312. Snaga filtriranja testirana je u skladu s DIN EN 60312/11/2008.
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s utorima (IEC62885-2).
Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.