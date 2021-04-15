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  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga
  • 50 % veća usisna snaga

regular

Obustavljeno

Serija 5000Usisivač bez vrećice

FC9552/09

4.9
| (47) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

50 % veća usisna snaga
Philipsov usisivač bez vrećice iz serije 5000 zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7 i usisnom nastavku TriActive+ s tri optimizirane akcije čišćenja, postiže maksimalne rezultate dubinskog čišćenja uz minimalan napor.
Pogledajte sve prednosti

Kupi više od 99,9 % sitne prašine*

50 % veća usisna snaga

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtar Allergy H13

  • Usisni nastavak TriActive+

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 o/min razvija veliku usisnu snagu za uvijek dubinsko čišćenje. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za besplatno petogodišnje jamstvo na motor.

Usisava 99,9 % prašine** i pruža učinkovito čišćenje

Usisava 99,9 % prašine** i pruža učinkovito čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ i održiva jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

PowerCyclone 7 duže održava jaku usisnu snagu

PowerCyclone 7 duže održava jaku usisnu snagu

Tehnologija PowerCyclone 7 odlikuje se aerodinamičkim dizajnom koji otpor zraka smanjuje na minimum i osigurava održivu jaku usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice učinkovito odvajaju prašinu od zraka.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

47

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna

Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

13/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski usisavač

Odličan usisavač, jak, tih, lagan, vrlo praktičan. Bez vrećice sa perivim filterom i posudom za prljavštinu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

11/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Lagan je, snažan, jednostavan za rukovanje, kabel dovoljno dugačak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

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Upozorenja

  1. usisna snaga uspoređena s modelom PowerPro Active prodanim 2019. i testirana u skladu sa standardom IEC 60312. Snaga filtriranja testirana je u skladu s DIN EN 60312/11/2008.

  2. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s utorima (IEC62885-2).

  3. Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.