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Obustavljeno

SilentStarUsisavač s vrećicom

FC9304/01

Snaga tišine
Uživajte u opuštajućem i neometanom životu kod kuće uz usisavač SilentStar tvrtke Philips. Zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki SilentSeal, ovaj usisavač pruža moćne radne značajke čišćenja uz minimalnu buku.
Pogledajte sve prednosti

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Snaga tišine

  • Ekološke značajke

  • Usisna četka SilentSeal

  • Filter HEPA 13 koji se može prati

  • Za parket

Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal

Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal

Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.

Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.

HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W*

HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W*

Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.*

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.