Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal

Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.