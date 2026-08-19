2 godine jamstva
Obustavljeno
FC9304/01
Ekološke značajke
Usisna četka SilentSeal
Filter HEPA 13 koji se može prati
Za parket
Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.
Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.
Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.*
Recenzije
Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.