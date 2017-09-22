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  • Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*
  • Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*

Obustavljeno

PerformerProUsisavač s vrećicom

FC9190/01

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*
Zahvaljujući snažnom motoru od 2200 W i posebno dizajniranom odjeljku za prašinu usisavač PerformerPro tvrtke Philips održava snažan protok zraka i pruža najveću usisnu snagu. Rezultati čišćenja bit će odlični, čak i dok se vrećica puni!*
Pogledajte sve prednosti

uz motor od 2200 W i kapacitet vrećice za prašinu od 5 l

Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*

  • 2200 W

  • Filter HEPA 13

  • 5 l

Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage

Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage

Motor od 2200 W generira maks. 500 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu

Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice

Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice

Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

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Recenzije

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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

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Upozorenja

  1. Usisna snaga testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC 60312-1, od strane neovisnog instituta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., kolovoz 2012.)