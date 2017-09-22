2 godine jamstva
Obustavljeno
2200 W
Filter HEPA 13
5 l
Motor od 2200 W generira maks. 500 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.
Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!
Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Blaž66
22/09/2017
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Usisna snaga testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC 60312-1, od strane neovisnog instituta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., kolovoz 2012.)