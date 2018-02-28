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Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*
Zahvaljujući snažnom motoru od 2100 W i posebno dizajniranom odjeljku za prašinu usisavač PerformerPro tvrtke Philips održava snažan protok zraka i pruža najveću usisnu snagu. Rezultati čišćenja bit će odlični, čak i dok se vrećica puni!*
2100 W
Filtar HEPA 12
5 l
Motor od 2100 W generira maks. 475 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.
Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Ovaj poseban filter na ispuhu zadržava 99,5% prašine koja se nalazi u zraku prije nego što se zrak vrati u prostoriju i tako osigurava čisto okruženje bez prašine.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Edward
18/10/2013
Česká republika
Doopravdy vynikající vysavač
Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Usisna snaga testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC 60312-1, od strane neovisnog instituta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., kolovoz 2012.)