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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Obustavljeno

PerformerProUsisavač s vrećicom

FC9184/01

5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*

Zahvaljujući snažnom motoru od 2100 W i posebno dizajniranom odjeljku za prašinu usisavač PerformerPro tvrtke Philips održava snažan protok zraka i pruža najveću usisnu snagu. Rezultati čišćenja bit će odlični, čak i dok se vrećica puni!*

Pogledajte sve prednosti

uz motor od 2100 W i kapacitet vrećice za prašinu od 5 l

Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni*

  • 2100 W

  • Filtar HEPA 12

  • 5 l

Motor od 2100 W stvara maks. 475 W usisne snage

Motor od 2100 W stvara maks. 475 W usisne snage

Motor od 2100 W generira maks. 475 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Novi nastavak TriActive s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Novi nastavak TriActive s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Filtar EPA 12 filtrira 99,5 % prašine

Filtar EPA 12 filtrira 99,5 % prašine

Ovaj poseban filter na ispuhu zadržava 99,5% prašine koja se nalazi u zraku prije nego što se zrak vrati u prostoriju i tako osigurava čisto okruženje bez prašine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

18/10/2013

Česká republika

Česká republika

Doopravdy vynikající vysavač

Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

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Upozorenja

  1. Usisna snaga testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC 60312-1, od strane neovisnog instituta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., kolovoz 2012.)