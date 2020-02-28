2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8955/09
Usisava 99,9 % prašine
900 W
4 l
Jedinstvena tehnologija AirflowMax dugo održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli upotrebljavati do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućuje da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura vrećice za prašinu neće se začepiti, a kupi prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.
Novi usisni nastavak TriActive LED otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji za osvjetljenje poda. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi s gumenim krilcima, nastavak bez četke osigurava ugodan rad bez namotavanja dlaka. Zahvaljujući plošnom obliku možete ga potpuno polegnuti i tako doseći još veću površinu.
Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućuje učinkovito usisavanje mekih podova.
Nagrade
3.8
od 5
12
Recenzije
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Fuminho
08/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan
Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Lukas
21/01/2018
Hrvatska
Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!
Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).