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  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
  • Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.

Obustavljeno

Performer UltimateUsisavač s vrećicom

FC8955/09

3.8
| (12) Recenzije

4 Nagrade

Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.
Inovativni Performer Ultimate tvrtke Philips naš je najnapredniji usisavač s vrećicom.
Pogledajte sve prednosti

TriActive LED tehnologija otkriva skrivenu prašinu.

Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 900 W

  • 4 l

Tehnologija AirflowMax za kontinuiranu veliku usisnu snagu

Tehnologija AirflowMax za kontinuiranu veliku usisnu snagu

Jedinstvena tehnologija AirflowMax dugo održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli upotrebljavati do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućuje da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura vrećice za prašinu neće se začepiti, a kupi prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

TriActive LED za dubinsko čišćenje

TriActive LED za dubinsko čišćenje

Novi usisni nastavak TriActive LED otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji za osvjetljenje poda. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi s gumenim krilcima, nastavak bez četke osigurava ugodan rad bez namotavanja dlaka. Zahvaljujući plošnom obliku možete ga potpuno polegnuti i tako doseći još veću površinu.

CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova

CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova

Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućuje učinkovito usisavanje mekih podova.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679665
  • Award image VRS_AWARD-1679575

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

12

Recenzije

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

08/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan

Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

21/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!

Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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Upozorenja

  1. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).