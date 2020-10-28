2 godine jamstva
Maksimalna snaga, minimalna buka*
Čist pod temelj je zdravog doma. Novi Performer Silent tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju usisnog nastavka za temeljito usisavanje prljavštine i sitne prašine te osiguravanje zdravog okruženja. Osim toga, uz 66 dB to je naš najtiši usisavač dosad.
Usisava 99,9 % prašine
750 W
66 dB za tiho usisavanje
Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.
Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.
Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.
Nagrade
4.6
od 5
34
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Prednosti
Sve
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Prednosti
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Mane
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Date of Use 2020-09-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Date of Use 2020-09-24
Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Date of Use 2019-08-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Date of Use 2019-08-29
u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.
usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.