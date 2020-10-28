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  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*
  • Maksimalna snaga, minimalna buka*

Performer SilentUsisivač s vrećicom

FC8786/09

4.6

| (34) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Maksimalna snaga, minimalna buka*

Čist pod temelj je zdravog doma. Novi Performer Silent tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju usisnog nastavka za temeljito usisavanje prljavštine i sitne prašine te osiguravanje zdravog okruženja. Osim toga, uz 66 dB to je naš najtiši usisavač dosad.

Pogledajte sve prednosti

Hvata > 99,99 %** prašine i alergena

Maksimalna snaga, minimalna buka*

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 750 W

  • 66 dB za tiho usisavanje

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Motor od 750 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 750 W osigurava snažno, vrhunsko čišćenje pri svakoj upotrebi.

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisava 99,9 % prašine** za rezultate dubinskog čišćenja

Usisni nastavak TriActive Pro i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Usisavajte bilo kad u tišini i ne ometajući nikoga

Budući da je konstruiran za tihi rad, bilo kojem trenu možete usisavati bez ometanja drugih u domu. Certificirao Quiet Mark.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

34

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4

28/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna zena

Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god

Prednosti

Sve

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

24/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličnan!!

Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.

Prednosti

Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top

Mane

Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Date of Use 2020-09-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Date of Use 2020-09-24

29/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan usisavač

Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Date of Use 2019-08-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Date of Use 2019-08-29

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Upozorenja

  1. u odnosu na sve usisivače s vrećicom tvrtke Philips.

  2. usisavanje prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2) i filtriranje čestica do čak 0,3 μm, u skladu s naljepnicom o energetskoj učinkovitosti za EU.