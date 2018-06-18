ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost

Obustavljeno

Performer ExpertUsisavač s vrećicom

FC8722/09

4.8
| (54) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • 5 l

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Energetski učinkovit motor za veliku snagu

Energetski učinkovit motor za veliku snagu

Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

54

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

OVAJ PROIZVOD JE SUPER

usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

01/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač bi bio savršen da...

...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

05/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za sada, nakon prvog usisavanja, djeluje fantastično! Tih, a vuče kao lud. Ima neka zgodna rješenja, npr. otvor na vrhu četke koji s prijeda uvuče prljavštinu prije nego uopće četka dođe do nje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Unutar Philips asortimana