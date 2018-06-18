2 godine jamstva
Obustavljeno
5 l
Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!
Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.
Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.
4.8
od 5
54
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JELENA46
18/06/2018
Hrvatska
OVAJ PROIZVOD JE SUPER
usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Branko
01/04/2017
Hrvatska
Usisavač bi bio savršen da...
...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Zozo
05/07/2016
Hrvatska
Odličan
Za sada, nakon prvog usisavanja, djeluje fantastično! Tih, a vuče kao lud. Ima neka zgodna rješenja, npr. otvor na vrhu četke koji s prijeda uvuče prljavštinu prije nego uopće četka dođe do nje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Unutar Philips asortimana