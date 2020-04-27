2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActiveMax
Allergy+
Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!
Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.
Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.
Nagrade
4.8
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Ester
19/07/2018
Slovenija
Odličen
Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Firbec
17/08/2016
Slovenija
Provjereni kupac
Lahek, a močan
Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Unutar Philips asortimana