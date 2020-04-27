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Obustavljeno

Performer ExpertUsisavač s vrećicom

FC8721/08

4.8
| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Potpuna učinkovitost
Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Tehnologija AirflowMax

  • Usisna četka TriActiveMax

  • Allergy+

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Energetski učinkovit motor za veliku snagu

Energetski učinkovit motor za veliku snagu

Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

19/07/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

17/08/2016

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Lahek, a močan

Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

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