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Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove

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Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove

FC8077/01

Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

TriActive Z jedinstvena je inovacija tvrtke Philips koja vam omogućuje usisavanje krupnije prljavštine i sitne prašine u jednom potezu, bez guranja prljavštine. Idealan je za tvrde podove, a ima univerzalnu mogućnost povezivanja zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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