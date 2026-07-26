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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove
Obustavljeno
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FC8077/01
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TriActive Z jedinstvena je inovacija tvrtke Philips koja vam omogućuje usisavanje krupnije prljavštine i sitne prašine u jednom potezu, bez guranja prljavštine. Idealan je za tvrde podove, a ima univerzalnu mogućnost povezivanja zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
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