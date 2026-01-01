Kanali za zrak u obliku slova Z sprječavaju guranje prašine

TriActive Z sadrži jedinstvenu inovaciju tvrtke Philips i za razliku od većine uobičajenih usisnih četki usmjerava prljavštinu prema unutra umjesto guranja prema naprijed. Inovacija su kanali za zrak u obliku slova Z koji usmjeravaju velike i sitne čestice u usisivač. Zahvaljujući njima možete očistiti više jednim potezom.