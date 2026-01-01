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  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
  • Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu

Obustavljeno

Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove

FC8077/01

Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu
TriActive Z jedinstvena je inovacija tvrtke Philips koja vam omogućuje usisavanje krupnije prljavštine i sitne prašine u jednom potezu, bez guranja prljavštine. Idealan je za tvrde podove, a ima univerzalnu mogućnost povezivanja zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
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Kompatibilni proizvodi
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9332/09

Serija 5000

Serija 5000
Usisivač bez vrećice

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9333/09

Performer Active

Performer Active
Usisivač s vrećicom

FC8578/09

uz jedinstvene kanale za zrak u obliku slova Z

Usisava velike komade i sitnu prašinu u jednom potezu

  • Kanali za zrak u obliku slova Z

  • Univerzalna mogućnost povezivanja

  • S adapterom za povezivanje

Kanali za zrak u obliku slova Z sprječavaju guranje prašine

Kanali za zrak u obliku slova Z sprječavaju guranje prašine

TriActive Z sadrži jedinstvenu inovaciju tvrtke Philips i za razliku od većine uobičajenih usisnih četki usmjerava prljavštinu prema unutra umjesto guranja prema naprijed. Inovacija su kanali za zrak u obliku slova Z koji usmjeravaju velike i sitne čestice u usisivač. Zahvaljujući njima možete očistiti više jednim potezom.

Tanak dizajn za čišćenje ispod niskih predmeta

Tanak dizajn za čišćenje ispod niskih predmeta

Usisni nastavak tankog je dizajna čime je olakšano čišćenje ispod namještaja i drugih niskih predmeta.

Pogodno za tvrde podove

Pogodno za tvrde podove

Usisni nastavak pogodan je za rad na svim vrstama tvrdih podova poput parketa, pločica ili PVC poda.

Tehničke specifikacije

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