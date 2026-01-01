2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8077/01
Kanali za zrak u obliku slova Z
Univerzalna mogućnost povezivanja
S adapterom za povezivanje
TriActive Z sadrži jedinstvenu inovaciju tvrtke Philips i za razliku od većine uobičajenih usisnih četki usmjerava prljavštinu prema unutra umjesto guranja prema naprijed. Inovacija su kanali za zrak u obliku slova Z koji usmjeravaju velike i sitne čestice u usisivač. Zahvaljujući njima možete očistiti više jednim potezom.
Usisni nastavak tankog je dizajna čime je olakšano čišćenje ispod namještaja i drugih niskih predmeta.
Usisni nastavak pogodan je za rad na svim vrstama tvrdih podova poput parketa, pločica ili PVC poda.
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