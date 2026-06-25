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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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TriActive+ višenamjenski usisni nastavak
Obustavljeno
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FC8075/01
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Jedinstveni usisni nastavak TriActive+ izvršava 3 radnje čišćenja u jednom potezu te tako pruža vrlo učinkovito čišćenje. Usisni nastavak pogodan je za uporabu na svim vrstama podova, a ima univerzalnu mogućnost povezivanja zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
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