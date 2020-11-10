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  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu
  • Trostruko djelovanje u jednom potezu

Obustavljeno

TriActive+ višenamjenski usisni nastavak

FC8075/01

3
| (2) Recenzije
Trostruko djelovanje u jednom potezu
Jedinstveni usisni nastavak TriActive+ izvršava 3 radnje čišćenja u jednom potezu te tako pruža vrlo učinkovito čišćenje. Usisni nastavak pogodan je za uporabu na svim vrstama podova, a ima univerzalnu mogućnost povezivanja zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
Pogledajte sve prednosti

uz bočne četkice i veliki otvor na prednjoj strani

Trostruko djelovanje u jednom potezu

  • Pogodan za sve podove

  • Univerzalna mogućnost povezivanja

  • S adapterom za povezivanje

Veliki otvor na prednjoj strani za velike komade

Veliki otvor na prednjoj strani za velike komade

Usisni nastavak TriActive+ usisava velike čestice zahvaljujući velikom prednjem otvoru.

Bočne četkice za čišćenje uzduž zidova

Bočne četkice za čišćenje uzduž zidova

Usisni nastavak TriActive+ opremljena je s mekim bočnim četkama za temeljitije čišćenje uzduž zidova i namještaja.

Usisna površina dizajnirana za snažno usisavanje prašine

Usisna površina dizajnirana za snažno usisavanje prašine

Usisni nastavak TriActive+ opremljena je s posebno dizajniranom usisnom površinom za najbolje usisavanje prašine s tepiha i tvrdih podova.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Prednosti

výdrž

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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