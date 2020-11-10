2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8075/01
Pogodan za sve podove
Univerzalna mogućnost povezivanja
S adapterom za povezivanje
Usisni nastavak TriActive+ usisava velike čestice zahvaljujući velikom prednjem otvoru.
Usisni nastavak TriActive+ opremljena je s mekim bočnim četkama za temeljitije čišćenje uzduž zidova i namještaja.
Usisni nastavak TriActive+ opremljena je s posebno dizajniranom usisnom površinom za najbolje usisavanje prašine s tepiha i tvrdih podova.
3.0
od 5
2
Recenzije
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Prednosti
výdrž
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Ova recenzija je napravljena za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice