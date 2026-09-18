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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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SmartPro Active Robotski usisivač
Obustavljeno
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FC8068/01
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Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisavačima SmartPro Active. Komplet se sastoji od 2 filtra, 1 para četki i 3 krpe za suho brisanje koje treba mijenjati kako biste produljili vijek trajanja svog robotskog usisavača.
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