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SmartPro Active Robotski usisivač

Obustavljeno

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SmartPro ActiveRobotski usisivač

FC8068/01

SmartPro Active Robotski usisivač

Obustavljeno

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Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisavačima SmartPro Active. Komplet se sastoji od 2 filtra, 1 para četki i 3 krpe za suho brisanje koje treba mijenjati kako biste produljili vijek trajanja svog robotskog usisavača.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026

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