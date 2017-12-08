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Zamijenite za optimalnu učinkovitost
Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisavačima SmartPro Active. Komplet se sastoji od 2 filtra, 1 para četki i 3 krpe za suho brisanje koje treba mijenjati kako biste produljili vijek trajanja svog robotskog usisavača.
Zamjenski komplet
2 zamjenska filtra
1 par četki
3 krpe za suho brisanje
Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.
Četke mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća
Usisava čak i najfiniju prašinu za učinkovitije čišćenje podova
4.6
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
drpepper
08/12/2017
Polska
Polecam
bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...
Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Dyakov
20/06/2020
България
Продуктът работи перфектно
Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19