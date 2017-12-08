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  • Zamijenite za optimalnu učinkovitost
  • Zamijenite za optimalnu učinkovitost
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Obustavljeno

SmartPro ActiveRobotski usisivač

FC8068/01

4.6

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zamijenite za optimalnu učinkovitost

Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisavačima SmartPro Active. Komplet se sastoji od 2 filtra, 1 para četki i 3 krpe za suho brisanje koje treba mijenjati kako biste produljili vijek trajanja svog robotskog usisavača.

Pogledajte sve prednosti

Zamjenski komplet za SmartPro Active

Zamijenite za optimalnu učinkovitost

  • Zamjenski komplet

  • 2 zamjenska filtra

  • 1 par četki

  • 3 krpe za suho brisanje

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.

Mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća

Mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća

Četke mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća

Usisava čak i najfiniju prašinu za učinkovitije čišćenje

Usisava čak i najfiniju prašinu za učinkovitije čišćenje

Usisava čak i najfiniju prašinu za učinkovitije čišćenje podova

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/12/2017

Polska

Polska

Polecam

bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...

Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

20/06/2020

България

България

Продуктът работи перфектно

Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

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