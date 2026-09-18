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Steam Plus Aparat za brisanje i parno čišćenje

Obustavljeno

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Steam PlusAparat za brisanje i parno čišćenje

FC8056/01

Steam Plus Aparat za brisanje i parno čišćenje

Obustavljeno

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Zamjenski komplet spreman za uporabu s dva jastučića od mikrovlakana koji se mogu prati i više puta koristiti te s aktivnim filterom protiv kamenca koji produžuje vijek trajanja aparata za parno čišćenje SteamPlus tvrtke Philips.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026

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