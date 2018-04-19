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  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

Obustavljeno

Steam PlusAparat za brisanje i parno čišćenje

FC8056/01

1

| (1) Recenzije

Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

Zamjenski komplet spreman za uporabu s dva jastučića od mikrovlakana koji se mogu prati i više puta koristiti te s aktivnim filterom protiv kamenca koji produžuje vijek trajanja aparata za parno čišćenje SteamPlus tvrtke Philips.

Pogledajte sve prednosti

Kompatibilan s aparatom za parno čišćenje SteamPlus FC7020

Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

  • 2 četke od mikrovl. koje se mogu prati

  • 1 aktivni filter protiv kamenca

  • Mijenjajte svakih 6 mjeseci

  • Kompatibilnost s FC7020...21

Jednostavna zamjena i pričvršćivanje

Jednostavna zamjena i pričvršćivanje

U kompletu su 2 izdržljiva jastučića od mikrovlakana koja se mogu prati. Meki materijal od mikrovlakana nježno odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Prljavština se uklanja učinkovito i nježno. Jastučići od mikrovlakana mogu se prati u perilici te se lako pričvršćuju i skidaju. Preporučujemo zamjenu svakog jastučića nakon 6 mjeseci kako biste uživali u najvećoj higijeni čišćenja uz aparat za parno čišćenje SteamPlus.

Produžite vijek trajanja svog aparata SteamPlus

Produžite vijek trajanja svog aparata SteamPlus

Aparat SteamPlus posebno je razvijen za čišćenje pomoću vode iz slavine. Njegov aktivni filter protiv kamenca automatski uklanja kamenac iz vode. Savjetujemo vam da aktivni filter protiv kamenca mijenjate najmanje svakih 6 mjeseci kako bi se spriječila kalcifikacija te kako biste uživali u odličnim radnim značajkama tijekom cijelog vijeka trajanja aparata. Filter koji se nalazi ispod spremnika za vodu jednostavno možete zamijeniti i produžiti vijek trajanja svog aparata za parno čišćenje SteamPlus.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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