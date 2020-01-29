2 godine jamstva
Obustavljeno
4 vrećice za prašinu
Univerzalna
50% duži vijek trajanja
15 % veći kapacitet
Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
s-bag® Classic Long Performance vrećice traju 50 % duže od tradicionalnih papirnatih vrećica. Poseban sintetički materijal vrećice i 15 % veći kapacitet omogućavaju optimalan protok zraka za dulje zadržavanje usisne snage usisivača.
Zahvaljujući sintetičkom materijalu, ova vrećica za usisivač filtrira do 99 % prašine i drugih čestica. Filtrira zrak učinkovitije od normalne papirnate vrećice i pomaže vam riješiti se čestica iz zraka, primjerice alergena.
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Prednosti
Cena, kvalita.
Mane
Nic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Prednosti
Рекомендую !!!
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)