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  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

Obustavljeno

s-bagClassic Long Performance (pakiranje od 4 kom.)

FC8021/03

4.8
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisivače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
HomeRun 9000

HomeRun 9000
Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

Serija 3000

Serija 3000
Usisivač s vrećicom

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Usisivač s vrećicom

FC8578/09

Duže trajanje, bolja filtracija

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 vrećice za prašinu

  • Univerzalna

  • 50% duži vijek trajanja

  • 15 % veći kapacitet

Univerzalni standard

Univerzalni standard

Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Traje 50 % duže tradicionalnih papirnatih vrećica

Traje 50 % duže tradicionalnih papirnatih vrećica

s-bag® Classic Long Performance vrećice traju 50 % duže od tradicionalnih papirnatih vrećica. Poseban sintetički materijal vrećice i 15 % veći kapacitet omogućavaju optimalan protok zraka za dulje zadržavanje usisne snage usisivača.

Filtrira 99 % sitne prašine

Filtrira 99 % sitne prašine

Zahvaljujući sintetičkom materijalu, ova vrećica za usisivač filtrira do 99 % prašine i drugih čestica. Filtrira zrak učinkovitije od normalne papirnate vrećice i pomaže vam riješiti se čestica iz zraka, primjerice alergena.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Prednosti

Cena, kvalita.

Mane

Nic.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Prednosti

Рекомендую !!!

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

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