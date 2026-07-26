ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

s-bag Vrećice za usisavač

Obustavljeno

Podrška

s-bagVrećice za usisavač

FC8019/01

s-bag Vrećice za usisavač

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisavače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisavač.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći