s-bag® Classic

s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisavače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisavač.