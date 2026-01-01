2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8019/01
5 vrećica za prašinu
Univerzalna
Papirnata vrećica
Higijenski sustav zatvaranja
Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisavačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
s-bag® Classic kvalitetna je papirnata vrećica koja filtrira više od 95 % prašine i drugih čestica, zbog čega je učinkovitija od običnih papirnatih vrećica za usisavače.
Zahvaljujući posebnom sklapanju vrećica s-bag® Classic neće se rasprsnuti prilikom snažnog usisavanja, a papir se neće pocijepati prilikom usisavanja tvrdih komadića.
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