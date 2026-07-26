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Zamjenski komplet

FC8010/02

Zamjenski komplet

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Komplet zamjenskih antialergijskih filtara Allergy H13 kompatibilan s asortimanima PowerPro Compact, PowerPro Active i PowerPro City* tvrtke Philips. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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