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Zamjenski komplet filtara Zamjenski komplet za seriju 2000 i 5000

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Zamjenski komplet filtaraZamjenski komplet za seriju 2000 i 5000

FC8010/01

Zamjenski komplet filtara Zamjenski komplet za seriju 2000 i 5000

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Priručnici i dokumentacija

Komplet zamjenskih filtara za alergije kompatibilan s Philips asortimana PowerPro Compact i PowerPro City*. Komplet sadrži ispušni i motorni filtar. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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