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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Zamjenski komplet filtara Zamjenski komplet za seriju 2000 i 5000
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FC8010/01
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Komplet zamjenskih filtara za alergije kompatibilan s Philips asortimana PowerPro Compact i PowerPro City*. Komplet sadrži ispušni i motorni filtar. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.
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