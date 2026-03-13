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Uređaji za usisavanje i mokro brisanje
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PowerPro Aqua Štapni usisivač
Obustavljeno
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FC6402/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)
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Kada očistiti/zamijeniti jastučiće iz Philips usisavača
Mogu li u Philips štapni usisavač dodati tekućinu za podove ili toplu vodu?
Kako mogu očistiti filtar usisavača PowerPro Aqua?
Kako treba postaviti PowerPro Aqua tvrtke Philips?
Gdje mogu pronaći broj modela i serijski broj usisavača tvrtke Philips?
Prašina izlazi iz usisavača Philips PowerPro Aqua
Četka štapnog usisavača Philips PowerPro ne okreće se
Moj Philips usisavač ispušta manje vode nego inače
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