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  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu

regular

Obustavljeno

PowerPro AquaŠtapni usisivač

FC6402/01

2.9
| (17) Recenzije
Usisava i briše u jednom potezu
Novi PowerPro Aqua tvrtke Philips snažan je bežični usisivač koji pruža i mokro čišćenje. Kombinira usisavanje i brisanje pa ćete brzo moći zadovoljiti svakodnevne potrebe čišćenja. Sustav za brisanje lako možete uključiti ili ga isključiti kako biste samo usisavali, a možete i usisavati i brisati u jednom potezu!
Pogledajte sve prednosti

Uvijek pri ruci za svakodnevno čišćenje

Usisava i briše u jednom potezu

  • 2-u-1

  • Usisavanje i brisanje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za izuzetno učinkovito čišćenje

Tehnologija PowerCyclone za izuzetno učinkovito čišćenje

Tehnologija PowerCyclone jamči snažno i učinkovito čišćenje u jednom potezu. Zrak brzo ulazi u PowerCyclone i dodatno se ubrzava prolazeći kroz zakrivljeni zračni prolaz radi učinkovitog odvajanja prašine od zraka.

Novi sustav za brisanje s optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Novi sustav za brisanje s optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Jedinstveni sustav za brisanje regulira ispuštanje vode radi održavanja optimalne vlažnosti za sve vrste tvrdih podova tijekom cijelog postupka čišćenja.

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.9

od 5

17

Recenzije

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

08/03/2017

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání

Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

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Upozorenja

  1. Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.