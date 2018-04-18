2 godine jamstva
Obustavljeno
FC6402/01
2-u-1
Usisavanje i brisanje
18 V
Tehnologija PowerCyclone jamči snažno i učinkovito čišćenje u jednom potezu. Zrak brzo ulazi u PowerCyclone i dodatno se ubrzava prolazeći kroz zakrivljeni zračni prolaz radi učinkovitog odvajanja prašine od zraka.
Jedinstveni sustav za brisanje regulira ispuštanje vode radi održavanja optimalne vlažnosti za sve vrste tvrdih podova tijekom cijelog postupka čišćenja.
Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.
2.9
od 5
17
Recenzije
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Pery
08/03/2017
Česká republika
Jednoduché ovládání
Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.