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PowerPro Štapni usisavač - dodatna oprema

Obustavljeno

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PowerProŠtapni usisavač - dodatna oprema

FC6075/01

PowerPro Štapni usisavač - dodatna oprema

Obustavljeno

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Potpun komplet dodatne opreme s malom turbo četkom, dugačkim nastavkom za uske površine, mekom četkom i produžnim crijevom koje pomaže u čišćenju automobila.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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