ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila

Obustavljeno

PowerProŠtapni usisavač - dodatna oprema

FC6075/01

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako čišćenje automobila
Potpun komplet dodatne opreme s malom turbo četkom, dugačkim nastavkom za uske površine, mekom četkom i produžnim crijevom koje pomaže u čišćenju automobila.
Pogledajte sve prednosti

Lako čišćenje automobila

Mala turbo četka za meke površine automobila

Mala turbo četka za meke površine automobila

Meka četka za površine koje trebaju posebnu zaštitu

Meka četka za površine koje trebaju posebnu zaštitu

Meka četka za površine koje trebaju posebnu zaštitu

Dugački nastavak za teško dostupna mjesta

Dugački nastavak za teško dostupna mjesta

Dugački nastavak za teško dostupna mjesta

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Prednosti

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Prednosti

must-have pro řidiče

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi