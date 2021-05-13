2 godine jamstva
Obustavljeno
Mala turbo četka za meke površine automobila
Meka četka za površine koje trebaju posebnu zaštitu
Dugački nastavak za teško dostupna mjesta
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dejna13
13/05/2021
Česká republika
Pomocník nejen do auta!
Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.
Prednosti
Velikost, funkčnost, spolehlivost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Lenulina
14/04/2020
Česká republika
Skvělý doplněk
nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)
Prednosti
must-have pro řidiče
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač