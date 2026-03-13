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Serija 1000 Ventilatori s postoljem

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Serija 1000Ventilatori s postoljem

CX1220/00

Serija 1000 Ventilatori s postoljem

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Priručnici i dokumentacija

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21 - English (US)

  • PDF dat., 7.6 MB
  • 13 March 2026

Iskusite snažno i tiho rashlađivanje uz 3 brzine, rotaciju i praktičnost mjerača vremena. Napravljen za kvalitetu i stabilnost, pruža dugotrajnu ugodu dan za danom.

  • PDF dat.
  • 24 July 2026

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