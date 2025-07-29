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  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom
  • Snažan i svestran, sa stilom

Serija 1000Ventilatori s postoljem

CX1220/00

5
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažan i svestran, sa stilom
Iskusite snažno i tiho rashlađivanje uz 3 brzine, rotaciju i praktičnost mjerača vremena. Napravljen za kvalitetu i stabilnost, pruža dugotrajnu ugodu dan za danom.
Pogledajte sve prednosti

Snažan i svestran, sa stilom

  • Protok zraka ventilatora 3330 m3/h

  • Tih rad pri 38 dB (A)

  • Mogućnost nagiba i oscilacije

  • Promjer glave 45 cm

Veliki domet za maksimalno rashlađivanje

Veliki domet za maksimalno rashlađivanje

Iskusite snažno i tiho rashlađivanje uz 3 brzine, rotaciju i praktičnost mjerača vremena. Napravljen za kvalitetu i stabilnost, pruža dugotrajnu ugodu dan za danom.

Snažan protok zraka za trenutačnu udobnost

Snažan protok zraka za trenutačnu udobnost

Zahvaljujući kapacitetu rashlađivanja od 3330 m³/h, ovaj ventilator brzo cirkulira zrak eliminirajući ustajali zrak te osiguravajući protok svježeg i ugodnog zraka koji doseže svaki kut prostora.

Tiho rashlađivanje pri najnižoj postavci

Tiho rashlađivanje pri najnižoj postavci

Dizajniran za mirna okruženja, ovaj ventilator radi pri nježnih 38 dB, što je ekvivalentno zvuku slabe kiše. Savršen za rad, čitanje ili spavanje, pruža miran i neometan ugođaj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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