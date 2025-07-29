2 godine jamstva
Protok zraka ventilatora 3330 m3/h
Tih rad pri 38 dB (A)
Mogućnost nagiba i oscilacije
Promjer glave 45 cm
Iskusite snažno i tiho rashlađivanje uz 3 brzine, rotaciju i praktičnost mjerača vremena. Napravljen za kvalitetu i stabilnost, pruža dugotrajnu ugodu dan za danom.
Zahvaljujući kapacitetu rashlađivanja od 3330 m³/h, ovaj ventilator brzo cirkulira zrak eliminirajući ustajali zrak te osiguravajući protok svježeg i ugodnog zraka koji doseže svaki kut prostora.
Dizajniran za mirna okruženja, ovaj ventilator radi pri nježnih 38 dB, što je ekvivalentno zvuku slabe kiše. Savršen za rad, čitanje ili spavanje, pruža miran i neometan ugođaj.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lollypop567
29/07/2025
България
Dio promocije
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Dio promocije
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Dio promocije
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка