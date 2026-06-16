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Sve serije

  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
  • Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.

30 dana povrata novca

2+1 produljeno jamstvo

Epilator Series 8000Bežični epilator, mokro i suho

BRE709/00

5
| (142) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.
Naš najučinkovitiji epilator za najglađu kožu. Predstavljamo prvi epilator na svijetu uz ProGuide s vidljivošću od 360° za učinkovite i nježne rezultate. Višenamjenski komplet za uklanjanje dlačica.
Pogledajte sve prednosti

Slobodni od rutine uklanjanja dlačica do 4 tjedna.

Pozdrav dlačicama. Učinkovita epilacija. Nježna njega.

  • Mokra i suha uporaba

  • Za noge i tijelo

  • Učinkovita epilacija

  • Ukupno 5 nastavaka

Glatkoća do 4 tjedna

Glatkoća do 4 tjedna

S lakoćom eliminirajte rutinu uklanjanja dlačica. Više ne morate čekati da dlačice izrastu: uklanja dlačice 3 puta kraće u odnosu na vosak.

ProGuide. Manje boli, veći osjećaj ugode na koži*

ProGuide. Manje boli, veći osjećaj ugode na koži*

Prvi epilator na svijetu uz ProGuide s vidljivošću od 360° za učinkovito i nježno postizanje rezultata. ProGuide usavršava kut epilacije od 75° za najbolje rezultate i održava kožu zategnutom za veći osjećaj ugode. LED svjetlo od 360° pomaže uočiti i ukloniti više dlačica.

Učinkovito i brzo. Osvijetlite. Uočite. Uhvatite.

Učinkovito i brzo. Osvijetlite. Uočite. Uhvatite.

Tehnologija Double Action pruža učinkovite i brze rezultate. Hvata čak i najkraće dlačice keramičkim pincetama. Hvata i uklanja dlačice duljine već 0,5 mm. Nije potreban pritisak. Jednostavno klizite. Integrirano LED svjetlo pobrinut će se da vam nijedna dlačica ne promakne. Dovoljno vam je manje od 6 minuta za obje potkoljenice.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

142

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je savršen

Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.

Prednosti

Sve

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za preporučiti!

Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!

Prednosti

Jednostavnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke!!

Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

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Upozorenja

  1. u usporedbi s radom bez značajke ProGuide.

  2. uz 2 godine jamstva.