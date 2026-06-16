2 godine jamstva
Mokra i suha uporaba
Za noge i tijelo
Učinkovita epilacija
Ukupno 5 nastavaka
S lakoćom eliminirajte rutinu uklanjanja dlačica. Više ne morate čekati da dlačice izrastu: uklanja dlačice 3 puta kraće u odnosu na vosak.
Prvi epilator na svijetu uz ProGuide s vidljivošću od 360° za učinkovito i nježno postizanje rezultata. ProGuide usavršava kut epilacije od 75° za najbolje rezultate i održava kožu zategnutom za veći osjećaj ugode. LED svjetlo od 360° pomaže uočiti i ukloniti više dlačica.
Tehnologija Double Action pruža učinkovite i brze rezultate. Hvata čak i najkraće dlačice keramičkim pincetama. Hvata i uklanja dlačice duljine već 0,5 mm. Nije potreban pritisak. Jednostavno klizite. Integrirano LED svjetlo pobrinut će se da vam nijedna dlačica ne promakne. Dovoljno vam je manje od 6 minuta za obje potkoljenice.
5.0
od 5
142
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mima 2
16/06/2026
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je savršen
Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.
Prednosti
Sve
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Trnova kruna 7
16/06/2026
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod za preporučiti!
Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!
Prednosti
Jednostavnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
user345678
16/06/2026
Hrvatska
Dio promocije
Sve preporuke!!
Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
u usporedbi s radom bez značajke ProGuide.
uz 2 godine jamstva.