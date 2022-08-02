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Beard trimmer 9000 Prestige Trimer za bradu

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Beard trimmer 9000 PrestigeTrimer za bradu

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Trimer za bradu

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  • Videozapis s uputama kako upotrebljavati i kako podrezivati dlačice trimerom za bradu 9000 Prestige
    Videozapis s uputama kako upotrebljavati i kako podrezivati dlačice trimerom za bradu 9000 Prestige
  • Videozapis s uputama kako čistiti, puniti i održavati trimer za bradu 9000 Prestige
    Videozapis s uputama kako čistiti, puniti i održavati trimer za bradu 9000 Prestige

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Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 142.9 kB
  • 21 October 2025

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 16 October 2025

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