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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu

Beard trimmer 9000 PrestigeTrimer za bradu

BT9810/15

4.7
| (137) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
Philips BT9000 Prestige nudi nenadmašnu preciznost zahvaljujući ugrađenom metalnom češlju te omogućuje ravnomjerno podrezivanje neovisno koliki pritisak primijenite.
Pogledajte sve prednosti

Najbolje od tvrtke Philips

Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu

  • Tehnologija SteelPrecision

  • Senzor PowerAdapt

  • Indikator baterije s 3 razine

Vrhunska preciznost i ujednačeni rezultati

Vrhunska preciznost i ujednačeni rezultati

Trimer za bradu 9000 Prestige tvrtke Philips ima potpuno novu tehnologiju SteelPrecision koja se sastoji od integriranog metalnog češlja i snažnog rezača. Ovaj se sustav ne savija poput plastičnog češlja, bez obzira na pritisak kako bi se osigurali ravnomjerniji i precizniji rezultati podrezivanja*.

Klizi preko kože pružajući glatko podrezivanje

Klizi preko kože pružajući glatko podrezivanje

Postignite najujednačenije rezultate podrezivanja. Ovaj trimer za bradu uvijek prati konture vašeg lica te ima premaz protiv trenja koji omogućuje lako i ugodno klizenje po koži bez iritacija.

Metalne oštrice režu precizno i bez čupanja

Metalne oštrice režu precizno i bez čupanja

Naše potpuno metalne oštrice ostaju zauvijek oštre. Zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica, trimer za bradu 9000 Prestige reže čak i najdeblje dlačice bez čupanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

137

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

22/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Vrhunska izrada i preciznost

[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.

Prednosti

Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

15/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno

Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nakon 10 godina, napokon novi trimer!

Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

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  1. Utemeljeno na objektivnom ispitivanju uvećanih slika unutar cjenovnog razreda provedenog od strane nezavisne agencije