2 godine jamstva
Tehnologija SteelPrecision
Senzor PowerAdapt
Indikator baterije s 3 razine
Trimer za bradu 9000 Prestige tvrtke Philips ima potpuno novu tehnologiju SteelPrecision koja se sastoji od integriranog metalnog češlja i snažnog rezača. Ovaj se sustav ne savija poput plastičnog češlja, bez obzira na pritisak kako bi se osigurali ravnomjerniji i precizniji rezultati podrezivanja*.
Postignite najujednačenije rezultate podrezivanja. Ovaj trimer za bradu uvijek prati konture vašeg lica te ima premaz protiv trenja koji omogućuje lako i ugodno klizenje po koži bez iritacija.
Naše potpuno metalne oštrice ostaju zauvijek oštre. Zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica, trimer za bradu 9000 Prestige reže čak i najdeblje dlačice bez čupanja.
4.7
od 5
137
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Saša S.
22/09/2021
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Vrhunska izrada i preciznost
[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.
Prednosti
Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
zare34
15/06/2021
Hrvatska
Izvrsno
Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Anika28
11/06/2021
Hrvatska
Nakon 10 godina, napokon novi trimer!
Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Utemeljeno na objektivnom ispitivanju uvećanih slika unutar cjenovnog razreda provedenog od strane nezavisne agencije