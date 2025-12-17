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  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud
  • Maksimalna preciznost uz minimalan trud

2+3 produljeno jamstvo

Beard Trimmer 5000 SeriesOblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT5775/15

4.8
| (73) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna preciznost uz minimalan trud
Postignite potpunu preciznost bez napora. Zahvaljujući metalnim oštricama koje se same oštre i inovativnoj komori sa prikupljanje dlačica, naš trimer unaprjeđuje i pojednostavljuje vašu rutinu dotjerivanja. Osim toga, tehnologija BeardSense povećava snagu onda kad to trebate.
Pogledajte sve prednosti

Za precizno oblikovanu bradu uz manje nereda

Maksimalna preciznost uz minimalan trud

  • Potpuno metalne oštrice

  • Precizni koraci od 0,2 mm

  • Tehnologija BeardSense

  • Sakupljač dlačica

  • Vrijeme rada do 100 minuta

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Metalne oštrice koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.

Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,2 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.

Dizajniran za hvatanje dlačica tijekom podrezivanja

Dizajniran za hvatanje dlačica tijekom podrezivanja

Naš inovativni sakupljač dlačica učinkovito hvata do 80 % odrezanih dlačica*, osiguravajući urednije podrezivanje.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

73

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/12/2025

Česká republika

Česká republika

Zastřihovač je perfektní

Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

11/12/2025

Česká republika

Česká republika

Super variabilita

Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.

Prednosti

Variabilita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

09/12/2025

Česká republika

Česká republika

Fajn na hustší vousy

Strojek je vzhledově velmi pěkný, ergonomický, jen do ruky je docela dost těžký kvůli výkonné baterii. Ovšem zato je bytelný a zpracování z pevného plastu je fajn. Na jedno nabití vydrží opravdu hodně dlouho a nabíjí se rychle, což je velká změna oproti mému starému strojku. I při hustých vousech se nezasekává a má velmi dobrý výkon. Rozebírá a čistí se snadno, oceňuji voděodolnost.

Prednosti

Rychlost nabíjení a výdrž, dobře holí, dobře se rozebírá a jde do vody

Mane

Těžší do ruky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

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