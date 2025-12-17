2 godine jamstva
Potpuno metalne oštrice
Precizni koraci od 0,2 mm
Tehnologija BeardSense
Sakupljač dlačica
Vrijeme rada do 100 minuta
Metalne oštrice koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.
Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,2 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.
Naš inovativni sakupljač dlačica učinkovito hvata do 80 % odrezanih dlačica*, osiguravajući urednije podrezivanje.
4.8
od 5
73
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Antylopa2
17/12/2025
Česká republika
Zastřihovač je perfektní
Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ememem
11/12/2025
Česká republika
Dio promocije
Super variabilita
Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.
Prednosti
Variabilita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Sareban
09/12/2025
Česká republika
Dio promocije
Fajn na hustší vousy
Strojek je vzhledově velmi pěkný, ergonomický, jen do ruky je docela dost těžký kvůli výkonné baterii. Ovšem zato je bytelný a zpracování z pevného plastu je fajn. Na jedno nabití vydrží opravdu hodně dlouho a nabíjí se rychle, což je velká změna oproti mému starému strojku. I při hustých vousech se nezasekává a má velmi dobrý výkon. Rozebírá a čistí se snadno, oceňuji voděodolnost.
Prednosti
Rychlost nabíjení a výdrž, dobře holí, dobře se rozebírá a jde do vody
Mane
Těžší do ruky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje